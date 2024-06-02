Küçükçekmece’de çöken binanın yanındaki 3 katlı bina yıkılıyor

Küçükçekmece’de çöken binanın yanında bulunan ve daha önceden boşaltılan 3 katlı bina kontrollü olarak yıkılıyor.

Güncel 02.06.2024 23:18 Giriş: 02.06.2024 23:18

Güncelleme: 02.06.2024 23:21 Kaynak: İHA

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İHA