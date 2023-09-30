Küçükçekmece’de devrilen kamyonet yaklaşık 2 saat sonra kaldırıldı

Küçükçekmece E5 Karayolu yan yolda devrilen kumaş yüklü kamyonet yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kaldırıldı. Kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Küçükçekmece E5 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E5 Karayolu üzerinde Ali Güngördü yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarparak yola devrilmişti.

Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan sürücü Güngördü ile yanında bulunan ve kimliği öğrenilemeyen kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

E5 Karayolu yan yol Edirne istikameti yaklaşık 2 saat trafiğe tamamen kapatıldı. Çevre güvenliğinin ardından kamyonetin kaldırılması için çekici sevk edildi.

Belediye ekiplerinin araçta kalan malzemeleri boşaltmasının ardından araç yoldan kaldırıldı. Kumaşlar ise başka araca yüklenirken, yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol trafiğe açıldı.

Kaza nedeniyle trafiğin Yenibosna’ya kadar uzadığı görüldü.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.