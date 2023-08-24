Küçükçekmece’de eşini silahla vuran erkek yakalandı

Küçükçekmece’de boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak ağır yaralayan şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.



Olay, saat 12.43’te Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’ndeki 2 katlı bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan iki çocuk annesi Gamze P., Küçükçekmece’deki ablasının evine geldi. Baldızı G.Y.’nin işe gitmesini fırsat bilen İmdat P., eve gelerek eşiyle konuşmak istedi. Çıkan tartışmada İmdat P., yanındaki silahla eşi Gamze P.’yi kafasından vurdu. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli geldiği araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ağır yaralanan iki çocuk annesi kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Gamze P.’nin hayati tehlikesi devam ederken, İmdat P. akşam saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan İmdat P.’nin ‘kasten yaralama’ suçundan kaydının olduğu da öğrenildi.