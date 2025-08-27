Küçükçekmece’de göle düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Küçükçekmece’de göle düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesinde yaşandı.

İddiaya göre, otizmli olduğu öğrenilen 6 yaşındaki Adem Barik isimli çocuğun kaybolduğu ihbar edildi. Daha sonra gölde hareketsiz halde yattığını gören bir vatandaş durumu yetkililere bildirdi. Çevredekilerin de müdahalesiyle gölden çıkarılan çocuk ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Adem Barik’in tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Barik’in henüz nasıl göle düştüğü bilinmezken polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.