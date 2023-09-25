Küçükçekmece’de kaza: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Küçükçekmece’de iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Kaza Küçükçekmece Halkalı 222. Cadde üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre iki aracın karıştığı kazada otomobil takla attı.
Kazayı gören yurttaşlar hemen araçta bulunanların yardımına koşarken durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi..
Otomobilde sıkışan şahısların yardımına çevredeki yurttaşlar koştu.
Şahıslar yurttaşların çabası ile araçtan çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi edilmeleri için hastaneye götürdü.