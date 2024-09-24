Küçükçekmece’de kitap, kitapta hayat var

Kardelen TATAR SİNECAN

2. Küçükçekmece Kitap Günleri 28 Eylül-6 Ekim arasında Sefaköy Atatürk Parkı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Küçükçekmece Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) birlikteliğinde gerçekleştirilecek Kitap Günleri, “Küçükçekmece’de kitap, kitapta hayat var” sloganıyla düzenlenecek.

Onur konuğu Toplumbilimci, Akademisyen Emre Kongar’ın açılış oturumuyla başlayacak Küçükçekmece Kitap Günleri, 50’ye yakın yazarı ağırlayacak.

Kültür ve edebiyatın birleştirici gücünü bir kez daha deneyimleyeceklerini belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi "Bilim, kültür, sanat ve edebiyatı kentliyle buluşması gereken zamanlarda, onlarla buluşturuyorsak o kentin gelişmesine güçlenmesine katkı sunuyoruz demektir" dedi.

Etkinlik 10.00- 21.00 saatleri arasında ziyaretçilerine açık.