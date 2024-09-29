Küçükçekmece’de kitap, kitapta hayat var

Kardelen TATAR SİNECAN

2. Küçükçekmece Kitap Günleri Sefaköy Atatürk Parkı ev sahipliğinde başladı.

Küçükçekmece Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) birlikteliğinde gerçekleştirilecek Kitap Günleri, “Küçükçekmece’de kitap, kitapta hayat var” sloganıyla düzenleniyor.

Onur konuğu Toplumbilimci, Akademisyen Emre Kongar’ın açılış oturumuyla başlayan Küçükçekmece Kitap Günleri, 50’ye yakın yazarı ağırlıyor.

Kültür ve edebiyatın birleştirici gücünü bir kez daha deneyimleyeceklerini belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi "Bilim, kültür, sanat ve edebiyatı kentliyle buluşması gereken zamanlarda, onlarla buluşturuyorsak o kentin gelişmesine güçlenmesine katkı sunuyoruz demektir" dedi. 6 Ekim’e kadar sürecek olan etkinlik 10.00- 21.00 saatleri arasında ziyaretçilerine açık.