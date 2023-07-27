Küçükçekmece’de korkutan yangın: 2 yaralı

Küçülçekmece'de bir iş yerinin depo olarak kullandığı 4 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. 2 kişinin yaralandığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Küçükçekmece'de bir iş yerinin depo olarak kullandığı 4 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı.

Yangın, Atatürk Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 2'inci katında çıktı. Depo olarak kullanılan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.