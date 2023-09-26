Küçükçekmece’de korkutan yangın

Küçükçekmece’de, bir evin çatısında çıkan yangın yan binaya sıçradı.

Mahallede korkuya neden olan yangında yurttaşlar hortum ve yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Yangın saat 09.40 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Penguen Sokaktaki 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanların çıktığını gören yurttaşlar durumu itfaiyeye haber verdi, bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İtfaiyeye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada yangın yan çatıya sıçradı.

Bu sırada yangını çatılarına sıçradığını gören iki kardeş, biri hortumla biri de yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.

Ancak başarılı olamadı.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Paniğe neden olan yangında yaralı ve can kayıplarının olmadığı öğrenildi.

Yangının çıktığı binanın çatısı tamamen yanarken yan binanın çatısı ise hasar aldı.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.