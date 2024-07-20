Küçükçekmece’de lastiği patlayan otomobil duvara çarptı: 1 ağır yaralı

Küçükçekmece’de seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı.



Kaza, saat 19.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Gümrük Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ö. idaresindeki 54 YZ 723 plakalı otomobilin sol ön lastiği bilinmeyen bir nedenle patladı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma yaparken otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.