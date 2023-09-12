Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Küçükçekmece’de seyir halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 12.09.2023 00:00
  • Giriş: 12.09.2023 00:00
  • Güncelleme: 12.09.2023 00:00
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
Küçükçekmece’de seyir halindeki araca silahlı saldırı: 1 yaralı

Küçükçekmece’de seyir halindeki araca kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi yaralandı.
Olay, saat 21.10 sularında Atatürk Mahallesi 2. Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ışıklarda hareket etmek için bekleyen bir araca motosikletteki şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

BirGün'e Abone Ol