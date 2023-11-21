Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 1 yaralı

Küçükçekmece’de cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Silahla yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, olayı gerçekleştiren şüpheliler ise polis ekiplerince aranıyor.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Kartal sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen M.K (25) isimli vatandaşa araç ile yaklaşan kimliği bilinmeyen şahıslar silahla ateş açtı.

Silahlı saldırı sonucunda M.K isimli şahıs bacağından yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.

Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı M.K hastaneye kaldırılırken, polis ise olay ile ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, yaralanan M.K isimli vatandaşın cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.