Küçükçekmece’de silahlı saldırı: Yol kenarında bekleyen bir kadın öldürüldü

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, saat 09.00 sıralarında Halkalı'da yol kenarında bekleyen bir kadın, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden ve boynundna yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'da, yol kenarında bekeleyen bir kadın, henüz kimliği belli olmayan bir erkek tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesinde meydana geldi.

Kimliği henüz belirlenemeyen yabancı asıllı bir kişi, yol kenarında bekleyen kadına silahlı saldırı düzenledi.

Saldırda ağır yaralanan kadın yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevredekileirn ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kaıdn, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise, incelemenin ardından saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Şahsın kadını takip ettiğini belirten görgü tanığı “İlk önce aralarında bir itiş kalkış oldu. Sonra kadın, ‘imdat, yardım edin’ diye bağırdı. Sonra adam çantasından silahını çıkardı, bir el ateş etti. Sonra şahıs, kadını yerde çevirip 4 el ateş etti, toplamda 5 el ateş etti” dedi.