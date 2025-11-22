Küçükçekmece’de tünelde iş kazası: 18 metre derinlikten vinçle kurtarıldı

Küçükçekmece’de İBB Ayamama-Kaynarca yağmur suyu tünelinde 18 metre derinlikte çalışırken kaza geçiren işçi vinçle çıkartıldı. Yaralanan işçi ambulans ile hastaneye götürüldü.

Olay, Halkalı Merkez Mahallesi'nde yapımı devam eden Ayamama –Kaynarca yağmur suyu tünelinde 09.30 sıralarında meydana geldi.

Bir işçi, iddialara göre henüz bilinmeyen bir nedenle kuyuya düştü.

Yerden 18 metre derinde olan işçiler, durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, vinç sepetine koyarak tünelden çıkardı.

Yaralı ambulans ile hastaneye götürülürken, polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.