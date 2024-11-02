Küçükçekmece’de vakaya giden ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı

İstanbul'da hasta almaya giden ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece’de meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan bir sürücü, vakaya giden ambulansa yol vermedi.

Ambulans şoförünün ısrarla siren ve korna çalmasına aldırış etmeyen otomobil sürücüsü, aracı sürmeye devam etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı. Ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerde yer alan ambulansı tespit etti.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde ambulans logolu ve çakar siren tertibatı bulunan aracın, yapılan kontrollerinde tescil cinsinin kamyonet olduğu ve belgesiz olarak ambulans hizmeti verdiği ortaya çıktı.

PARA CEZASI VE TRAFİKTEN MEN

Ekiplerce yakalanan araç sürücüsü A.A, ‘motorlu aracın tescil belgesinde gösterilen maksat dışında kullanmak’, ‘çakar siren tertibatı bulundurmak’, ‘izin almaksızın reklam, logo, yazı, işaret bulundurmak’, ‘cam film kullanmak’, ‘aracı ters yönde sürmek’, ‘sis farlarını sisli havalar dışında diğer farlarla yakmak’ ve ‘seyir halinde cep telefonu kullanmak’ suçlarından 23 bin 709 lira idari para cezasına çarptırıldı.

Ayrıca sürücü, ‘trafik kanununu ihlal’ etme suçundan 15 gün süreyle trafikten men edildi.