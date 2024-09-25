Küçükçekmece’de yanan araca çim sulama ekipleri müdahale etti



Olay, saat 20.00 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi 4. Caddede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı park edip dışarı çıktı. Otomobil kısa sürede alevler içinde kaldı. O sırada oradan geçen Küçükçekmece Belediyesine ait çim sulama tankeri yanan araca müdahale etti. Belediye çalışanları yaptığı müdahaleyle yangını söndürdü. Olayda yaralı ve can kaybı yaşanmazken, aracın büyük bir kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Aracın alevler içinde kaldığı ve su tankeriyle müdahale edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.