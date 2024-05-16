Küçükçekmece’de yol kenarında bekleyen kadın, eski nişanlısı tarafından öldürüldü

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, saat 09.00 sıralarında Halkalı'da yol kenarında bekleyen Bahar K. isimli kadın, eski nişanlısı Gökhan Y. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden ve boynundan yaralanan Bahar K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bahar K'nin ise kendisini rahatsız eden Gökhan Y. hakkında bir süre önce şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kadın 16.05.2024 12:29 Giriş: 16.05.2024 12:29

Güncelleme: 16.05.2024 14:42 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA