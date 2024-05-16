Küçükçekmece’de yol kenarında bekleyen kadın, eski nişanlısı tarafından öldürüldü
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, saat 09.00 sıralarında Halkalı'da yol kenarında bekleyen Bahar K. isimli kadın, eski nişanlısı Gökhan Y. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden ve boynundan yaralanan Bahar K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bahar K'nin ise kendisini rahatsız eden Gökhan Y. hakkında bir süre önce şikayetçi olduğu öğrenildi.
İstanbul'da, yol kenarında bekeleyen bir Bahar K, eski nişanlısı Gökhan Y. isimli erkek tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Olay, saat 09.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesinde meydana geldi.
Gökhan Y. yol kenarında bekleyen Bahar K'ye silahlı saldırı düzenledi.
Saldırda ağır yaralanan kadın yere yığılırken, Gökhan Y. ise olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi
Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise incelemenin ardından saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
ŞİKAYETÇİ OLMUŞ
22 Haziran’da evleneceği öğrenilen Bahar K'nin eski nişanlısı tarafından bir süredir rahatsız edildiği ve polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Öte yandan saldırganın kadını takip ettiğini belirten görgü tanığı “İlk önce aralarında bir itiş kalkış oldu. Sonra kadın, ‘imdat, yardım edin’ diye bağırdı. Sonra adam çantasından silahını çıkardı, bir el ateş etti. Sonra şahıs, kadını yerde çevirip 4 el ateş etti, toplamda 5 el ateş etti” dedi.