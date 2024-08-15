Küçükçekmece’de ‘zorla emekli etme’ iddiası

Emek Servisi

Yerel seçimlerin ardından pek çok belediyede işten çıkarmalar gerçekleştirilmeye devam ediyor. Son olarak İstanbul’da bulunan CHP’li Küçükçekmece Belediyesi’nde gerekli prim gün sayısını dolduran çalışanların emekli olmaya zorlandığı öne sürüldü.

İşçilerin aktardığına göre geçtiğimiz hafta belediyede çalışan ve toplam prim gün sayısını dolduran 450 kişiye iş çıkış evraklarını belediyenin insan kaynaklarına teslim etmesine yönelik bir evrak iletildi. İşçiler, emekli olmaya zorlanarak işten çıkarılacak personelin yerine belediye yönetiminin söz verdiği kişilerin alınacağını söyledi.

İşçiler, aynı zamanda, üyesi oldukları Genel-İş sendikasının yetkililerinin, belediyenin maaş ödemekte zorluk çektiği için işten çıkarmalara başladığına dair kendilerine bilgi verdiğini de aktardı. Belediye yetkilileri ise hiçbir personeli emekli olmaya zorlamadıklarını iddia ederek işçilere gönderilen belgenin ‘standart prosedür’ olduğunu öne sürdü.