Küçükler ama dosyaları çok

Ülkede çocuklar giderek daha ağır suç başlıklarının faili olarak gündeme geliyor.

İstanbul'da 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin aynı yaştaki başka bir çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından art arda yaşanan cinayet, yaralama ve gasp olaylarına geçen hafta Hatay’da 11 yaşındaki bir çocuğun okul yolunda elinde oyuncak silah bulunan 3 akranı tarafından darp edilerek parasının gasp edilmesi eklendi.

Yaşanan olaylar Türkiye’de çocukların hem mağdur hem fail olarak suç sarmalının içine çekildiğini gösteriyor.

Adalet Bakanlığı verileri de son yıllarda suça sürüklenen çocuklar konusunda dikkati çekici bir artış olduğunu gözler önüne seriyor. Cumhuriyet başsavcılıklarında 2025 yılı itibarıyla suça sürüklenen çocuklara ilişkin toplam 330 bin 496 soruşturma dosyası bulunurken bu dosyalardan 187 bin 300'ü yıl içinde açıldı. Suça sürüklenen çocukların ağırlıklı olarak karıştıkları suç tipleri kasten yaralama, hırsızlık, hakaret, tehdit, mala zarar verme olarak sıralandı.

Ceza mahkemelerinde 2024 yılında 177 bin 907 olan suça sürüklenen çocuklara ilişkin dosyası sayısı 2025'te 184 bin 529'a yükseldi. Bu dosyaların 87 bin 314’ü doğrudan yıl içinde açılan yeni davalardan oluşurken, yıl boyunca toplam 112 bin 867 çocuk hakkında nihai karar verildi.

İstatistiklerdeki en dikkat çekici bölümlerden biri, çocukların karıştığı suç türleri oldu. Suça sürüklenen çocukların suç türlerine göre hırsızlık ve yağma suçları en yoğun görülen suç tipleri oldu.

Vücut dokunulmazlığına karşı suçlarda yargılanan 32 bin 876 çocuktan 6 bin 948’i hakkında mahkumiyet kararı verildi.

Adalet istatistiklerine göre, özel kanunlar kapsamında yalnızca bir yıl içinde toplam 8 bin 399 çocuk hakkında işlem başlatıldı. Bu çocukların bin 30’u 12–14 yaş, 7 bin 369’u ise 15–17 yaş grubunda yer aldı.

Soruşturma açılan dosyaların büyük bölümünü Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında açılan dosyalar oluşturdu. Veriler, çocukların kesici ve ateşli aletlerle ilişkisinin yaygınlaştığını ortaya koyarken bu suçtan 12-14 yaş grubunda 673 çocuk, 15-17 yaş grubunda 4 bin 901 çocuk hakkında işlem başlatıldı.

Veriler, çocukların toplumsal olaylar nedeniyle de yargılandığını gösteriyor. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet kapsamında 12–14 yaş grubunda 46 çocuk, 15–17 yaş grubunda 253 çocuk olmak üzere toplam 299 çocuk hakkında işlem yapıldı.