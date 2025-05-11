Küçük’ün şirketi vergi ödememiş

TGRT Haber ve Türkiye gazetesinde çalışan Cem Küçük’ün şirketi de vergi ödemeyen şirketler arasında yer alıyor.

Fil Ayakkabı Aksesuar Şirketi 27 Şubat 2023'te beş ortaklı olarak İstanbul’da kuruldu. 1,2 milyon lira sermaye ile kurulan şirketin ortakları arasında uzun yıllar ayakkabı sektöründe çalışan iş insanı Alime Kırışık ile Cem Küçük, Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, iş insanı Osman Uğurlu ile Murat Sur yer aldı.

1,2 milyon TL sermaye kurulan şirketin sermayesi 6 Eylül 2023’te 5 milyon 50 bin TL’ye yükseltildi.

Sermayesini arttıran şirket, 2023 ve 2024 yıllarındaki matrah ve tahakkuk listesine, “Matrahsız” yazıldı, şirket herhangi bir vergi beyanında bulunmadı.

Fil Ayakkabı’nın Hocin markası ile yurtiçi ve yurtdışında satış yapacağı açıklanmıştı. Erkek ayakkabı markası olarak planlanan Hocin’in ürün katalogları da hazırlandı. Fil Ayakkabı’nın, başlangıçta doğrudan üretim yapmayacağı belirtilmişti.

FİKİR KÜÇÜK’TEN ÇIKMIŞTI

Cem Küçük daha önce şirketiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Hemen hepimiz Zonguldaklıyız. Ortaklardan Nejdet Bey ile çocukluk arkadaşı sayılırız. Fikir; ben ve Nejdet Bey’den çıktı. Bakalım inşallah başarılı olur. E Ticaretten satışlar olacak. Kataloglar hazırlandı. Üretim için de bir takım gelişmeler olabilir. Keza mağazalaşma da… Ancak gidişata bakmak gerek öncelikle” demişti.

BASIN KARTI İPTAL EDİLMELİ

2 Ekim 2023’te ise Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Cem Küçük’ün basın kartının iptal edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Bildirici yazısının “Cem Küçük’ün basın kartı” başlıklı bölümünde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Halbuki gazetecilerin şirket kurması, ticari faaliyette bulunması mesleki ilkelere aykırı. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde de ‘Gazeteci şirket kuramaz. Tacirlik ve esnaflık yapamaz’ ilkesi yer alıyor. Ayrıca Cem Küçük’ün basın kartı varsa o da iptal edilmeli. İletişim Başkanlığı’nın hazırladığı ve geçen yıl yürürlüğe giren Basın Kartları Yönetmeliği'nin 8. Maddesi, basın kartı alacak kişilerde 'medya faaliyeti dışında ticari faaliyette bulunmama' koşulu arıyor."