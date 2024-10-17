Küçülme bahanesiyle işçi kıyımı

İlayda SORKU

İstanbul’daki Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı, ekonomik krizden kaynaklı küçülmeye gidecekleri bahanesiyle 13 çalışanını işten çıkardı.

Çalışanlara tebliğ edilen belgede, “Ülkemizde son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar, uzun yıllardır sağlık sektöründe faaliyet gösteren hastanemizi de olumsuz etkiledi’’ denildi.

İşten atılan emekçiler, hastane önünde işe iade talebiyle basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasını okuyan Kenan Güngördü, "Tespit edebildiğimiz 13 arkadaşımız işten atıldı. Ekonomik krizin nedeni biz değiliz, AKP. Siyasi iktidarın yarattığı krizin faturasını işçiler ödememeli. 17 yıldır emek veren arkadaşlar var. İşten atmaların derhal durdurulmasını ve atılan işçilerin geri alınmasını istiyoruz” dedi.

Güngördü, “Bundan sonraki hedefimiz İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı'dır. Bundan sonra Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nin önü işçilerin ve emekçilerin eylem alanıdır” dedi.