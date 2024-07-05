Kuduz aşısını da AKP milletvekili satmış

Hayvan Yasası tartışılmaya devam ederken AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün Kasım ayında Sağlık Bakanlığı’na 159 milyon TL’lik kuduz aşısı sattığı ortaya çıktı.

AKP'nin hayvanların uyutulması önerisi büyük tepki çekerken AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün Sağlık Bakanlığı’na kuduz aşısı sattığı ortaya çıktı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı 18 Ekim 2023 tarihinde 600 bin doz kuduz aşısının alımı için ihale düzenledi. 1 Kasım 2023’te imzalanan sözleşmeye göre ise ihale 159 milyon TL’ye AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün Keymen İlaç Şirketi’ne verildi. Milyonlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun 21/B maddesinde düzenlenen “pazarlık” usulüyle yapıldı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır “adrese teslim ihale yöntemi” olarak yorumlanıyor.

İHALELERLE ZENGİN OLDU

Sağlık Bakanlığı’na kuduz aşısı satan Keymen İlaç’ın sahibi AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, kamudan yaklaşık 43 ayrı ihale aldı. Keymen İlaç, bu ihalelerle yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL'lik sözleşme yaptı.

İMAR RANTI SAĞLANDI

Covid-19 salgınında Çin’den yapılan aşı tedarik sürecinde yaşanan usulsüzlük iddiası ile anılan Alagöz, milletvekili seçilmeden kısa süre önce, Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan ticaret alanı statüsündeki arazisinin inşaat alanını (emsal) artırmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) başvurmuştu. Teklif CHP, MHP ve İyi Parti gruplarının ret oyuna rağmen AKP’li meclis üyelerinin oyçokluğuyla kabul edilmişti.

Geçen Aralık ayında da Alagöz’ün şirketinin işlettiği kurşun, çinko ve bakır madeninin, Giresun’daki Harşit Vadisi’ni katlettiği ortaya çıkmıştı.