"Kuduz hastalığı taşıyan köpekler Ankara'ya taşındı" iddiası: Buket Özgünlü gözaltına alındı

Şanlıurfa Siverek'te bulunan hayvan barınağından 35 hasta köpeği Ankara'ya taşıması üzerine sosyal medyada hedef gösterilen Buket Özgünlü gözaltına alındı. "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınan Özgünlü ise sokak hayvanlarını kuduz karantinası ilan edilen bölgeden aldığına ilişkin iddiaları yalanladı. Hayvanları sahiplenmelerine ilişkin belgelerin de ellerinde olduğunu bildirdi.

Güncel 10.06.2024 10:25 Giriş: 10.06.2024 10:25

Güncelleme: 10.06.2024 10:42 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+