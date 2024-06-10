"Kuduz hastalığı taşıyan köpekler Ankara'ya taşındı" iddiası: Buket Özgünlü gözaltına alındı
Şanlıurfa Siverek'te bulunan hayvan barınağından 35 hasta köpeği Ankara'ya taşıması üzerine sosyal medyada hedef gösterilen Buket Özgünlü gözaltına alındı. "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınan Özgünlü ise sokak hayvanlarını kuduz karantinası ilan edilen bölgeden aldığına ilişkin iddiaları yalanladı. Hayvanları sahiplenmelerine ilişkin belgelerin de ellerinde olduğunu bildirdi.
"Köpekvelisi" kullanıcı adlı hayvan hakları savunucusu Buket Özgünlü'nün Şanlıurfa Siverek'te bulunan belediyeye ait hayvan barınağından hasta 35 köpeği Ankara'ya taşıması sonrası bazı sosyal medya hesaplarından "kuduz karantinası ihlal edilen bölgedeki köpekler taşındı" iddiaları ortaya atıldı.
Ankara Valiliği konuya ilişkin inceleme başlatıldığını belirtirken, köpekleri taşıyan Buket Özgünlü ve beraberindeki bir kişi gözaltına alındı.
Ankara Valiliği, hastalık taşıyan köpeklerin kente getirildiğine dair iddiaları üzerine yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen hayvanların, veteriner hekimlerin gözetiminde karantinaya alındığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Hayvanları ilimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, 2 ismin "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçlarından gözaltında olduğu öğrenildi.
KÖPEKLER KUDUZ HASTALIĞI MI TAŞIYOR?
Özgünlü, gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'da tedavi ettirmek üzere barınaktan aldıkları 35 köpeğin, kuduz karantinası ilan edilen bölgeden alınmadığını, köpeklerin belediyeye ait hayvan barınağından kendilerince sahiplenildiğini belirtti.
Özgünlü, belediyeden yapılan sahiplendirme işlemine dair belgelerin de ellerinde olduğunu, hayvanları bizzat barınak görevlilerin Ankara'ya götürülmek üzere araçlara naklettiği bilgisini verdi.