"Kuduz hastalığı taşıyan köpekler Ankara'ya taşındı" iddiası: Buket Özgünlü tahliye edildi

Şanlıurfa’daki kuduz vakalarının ardından kentin bakımevindeki köpeklerden birini kurtararak Ankara’ya getirdiği iddia edilen Buket Özgünlü tahliye edildi.

Şanlıurfa’daki bir barınakta kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği alıp Ankara'ya taşıdığı iddia edilen ve tutuklanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı tahliye edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Özgünlü'yü "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçlarından gözaltına alınarak 10 Haziran'da tutuklanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, iki köpekteki kuduz şüphesi nedeniyle 8 Haziran'da iki mahallede karantina uygulaması başlatılmıştı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, bir köpeğin ısırdığı kişinin ihbarı ile başlayan ve sonrasında yapılan kontrollerde köpeğin kuduz testinin pozitif çıktığı belirtildi. 4 Haziran’da kol ve bacağından ısırılan Şahin, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

30 Mayıs'ta da kırsal Payamlı Mahallesi'nde yine kuduz şüphesi nedeniyle karantina uygulaması başlatılmış ve mahallenin girişine "Dikkat kuduz risk bölgesi" yazılı tabela asılmıştı. Gaziantep Valiliği, yaptığı açıklamada kente Urfa’dan “kuduz hayvan” nakledildiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

Ankara Valiliği ise, kente getirilen "hastalıklı" köpeklerin karantinaya alındığını ve köpekleri kente taşıyan Buket Özgünlü ve beraberindeki dernek çalışanı M.S.D. gözaltına almıştı.

Özgünlü ve M.S.D., savcılık sorgusunun ardından "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilerek 10 Haziran'da tutuklanmıştı.

Özgünlü, gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'da tedavi ettirmek üzere barınaktan aldıkları 35 köpeğin, kuduz karantinası ilan edilen bölgeden alınmadığını, köpeklerin belediyeye ait hayvan barınağından kendilerince sahiplenildiğini belirtmişti.

Şanlıurfa’dan Ankara’ya getirilen köpeklerin kesinleşmiş bir tanısı yok.