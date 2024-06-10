"Kuduz hastalığı taşıyan köpekler Ankara'ya taşındı" iddiası: Buket Özgünlü tutuklandı

Şanlıurfa Siverek'te bulunan hayvan barınağından 35 hasta köpeği Ankara'ya taşıması üzerine sosyal medyada hedef gösterilen Buket Özgünlü gözaltına alındı. Özgünlü, "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçlarından tutuklandı. Özgünlü, konuya ilişkin açıklamasında sokak hayvanlarını kuduz karantinası ilan edilen bölgeden aldığına ilişkin iddiaları yalanlamış, hayvanları sahiplenmelerine ilişkin belgelerin de ellerinde olduğunu bildirmişti.

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün Şanlıurfa Siverek'te bulunan belediyeye ait hayvan barınağından hasta 35 köpeği Ankara'ya taşıması sonrası bazı sosyal medya hesaplarından "kuduz karantinası ihlal edilen bölgedeki köpekler taşındı" iddiaları ortaya atıldı.

Ankara Valiliği konuya ilişkin inceleme başlatıldığını belirtirken, köpekleri taşıyan Buket Özgünlü ve beraberindeki dernek çalışanı M.S.D. gözaltına alındı.

Ankara Valiliği, hastalık taşıyan köpeklerin kente getirildiğine dair iddiaları üzerine yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen hayvanların, veteriner hekimlerin gözetiminde karantinaya alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Hayvanları ilimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi.

DERNEK ÇALIŞANI SERBEST BIRAKILDI, ÖZGÜNLÜ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Özgünlü ve dernek çalışanı M.S.D.'nin "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçlarından gözaltında olduğu öğrenildi.

Özgünlü ve dernek çalışanı M.S.D., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Özgünlü ve M.S.D., savcılık sorgusunun ardından "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Özgünlü, tutuklanırken, M.S.D. serbest bırakıldı.

KÖPEKLER KUDUZ HASTALIĞI MI TAŞIYOR?

Özgünlü, gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'da tedavi ettirmek üzere barınaktan aldıkları 35 köpeğin, kuduz karantinası ilan edilen bölgeden alınmadığını, köpeklerin belediyeye ait hayvan barınağından kendilerince sahiplenildiğini belirtti.

Özgünlü, belediyeden yapılan sahiplendirme işlemine dair belgelerin de ellerinde olduğunu, hayvanları bizzat barınak görevlilerin Ankara'ya götürülmek üzere araçlara naklettiği bilgisini verdi.

Öte yandan Buket Özgünlü'nün kurduğu Ankara Patiliköy Köpek Barınağı'na ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dün Şanlıurfa’dan Ankara'ya getirilen, testlerinde gençlik hastalığı olduğu öğrenilen canlar şu an büyükşehir barınağında karantinada. Süt tozu beslenenler var. Serum alanlar var. Kuduz söz konusu bile değil. Yarın detaylı bilgi aktarımı yapacağız. İçlerinde çok hasta olanlar var. Dileriz hayata tutunurlar" denildi.