Küfürlü tezahürata tepki ve suç duyurusu

Spor Servisi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un şampiyonluk kutlamasında Sezen Aksu’nun Şinanay adlı şarkısını küfürlü tezahürata dönüştürmesi büyük tepki çekti. Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un şampiyonluk kutlamalarındaki küfürlü tezahüratına tepki gösterdi. Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği de Buruk hakkında suç duyurunda bulundu. Eşitlik İçin Kadın Platformu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un şampiyonluk kutlamalarındaki küfürlü tezahüratına tepki göstererek, “Okan Buruk şampiyonluk kutlamasında Sezen Aksu’nun Şinanay şarkısını kirleterek, tecavüz kültürünü yüceltmiş kadınların onuruna, bedenine ve tüm annelere sözlü tecavüz etmiş ve küfürlü saldırıda bulunmuştur“ açıklamasını yaptı. Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Sezen Aksu’nun ‘Şinanay’ şarkısının sonuna küfür içerikli sözler eklendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Okan Buruk’un küfürlü tezahürata eşlik ettiği görüldü.

Küfürlü tezahürat nedeniyle Okan Buruk’a tepki gösteren Eşitlik İçin Kadın Platformu’nun yaptığı açıklama şöyle:

“Her gün kadınların öldürüldüğü, tecavüze uğradığı bu topraklarda bu eril ve saldırgan dilin bir an önce terk edilmesini talep ediyoruz“ denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu tecavüz dili tüm kadınlara ağır şiddet olarak dönüyor ve hayatlarına kastediyor. Her fırsatta annelik kutsaldır diyen, kadınların meşru taleplerini annelik propagandaları ile bastırmak isteyenler, gerçekte birbirlerinin annelerine tecavüz fırsatı kolluyor, her bahaneyle sözlü tecavüz ediyor ve utanmadan birbirlerini alkışlıyorlar.

Kadınların bedeni, onuru ve kimliğine ağır hakaret içeren bu sözleri sebebiyle Galatasaray Spor Klubü Teknik Direktörü Okan Buruk’u derhal, tüm kadınlardan özür dilemeye davet ediyoruz. Galatasaray Futbol Kulübü ve tüm spor camiasını bu yaklaşımı kınamaya ve spor dünyasındaki cinsiyetçi dile karşı net bir tavır alıp, somut politikalar uygulamaya çağırıyoruz.“

SUÇ DUYURUSU

Bu arada Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk hakkında “küfürlü tezahürat yaptığı“ gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduklarını açıkladı. Süper Lig’de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında “küfürlü tezahürat yaptığı“ gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği’nden, Buruk hakkında yapılan açıklama şöyle:

“Dün akşam saatlerinde geleneksel ve sosyal medyada yayınlanan küfürlü tezahüratları nedeniyle Okan Buruk hakkında 6222 Sayılı Kanun’un 14 ve 22. maddeleri uyarınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunulur.“