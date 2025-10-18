‘Kuğu Gölü’ 23 Ekim’de sahnede

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek olan Kuğu Gölü Balesi’nin prömiyeri, 23 Ekim’de İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek. Ricardo Amarante’nin eşsiz koreografisiyle sahnelenecek eser, Çaykovski’nin duygusal ve görkemli müziği eşliğinde izleyiciyle buluşacak.

Bir yüzyılı aşkın süredir dünyanın en sevilen klasik bale eserlerinden biri olan ‘Kuğu Gölü’, koreografisi ve Çaykovski’nin zamana yenik düşmeyen müziğinin aracılığıyla anlatılan destansı bir peri masalı olarak dikkat çekiyor.

Eser, Prenses Odette’e aşık olan genç Prens Siegfried’in hikâyesini anlatıyor. Kötü kalpli büyücü Baron von Rothbart, yaptığı büyüyle Odette ve arkadaşlarını kuğuya dönüştürür. Gündüzleri hep birlikte bir gölde yüzerek zaman geçirir ve sadece geceleri insan formuna geri dönerler. Yalnızca gerçek aşk bu büyüyü bozabilecektir ve Rothbart bunu engellemek için tüm gücünü kullanacaktır. Kostümleri Serdar Başbuğ tarafından hazırlanan eser, İbrahim Yazıcı yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın eşliğinde sahnelenecek.