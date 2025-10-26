Kuğu’nun ışıltısı yeniden sahnede

Deniz Burak BAYRAK

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), klasik bale repertuvarının en bilinen eserlerinden “Kuğu Gölü”nü bu sezon Brezilyalı koreograf Ricardo Amarante’nin yorumuyla sahneye taşıyor. Çaykovski’nin ölümsüz müziği eşliğinde izleyiciyle buluşacak olan eser, klasik yapısına sadık kalırken çağdaş bir sahne anlayışıyla yeniden kurgulandı.

Klasik bale geleneğinin önemli örneklerinden biri olan Kuğu Gölü, lanetlenmiş bir prensesin ve ona âşık olan prensin hikâyesi üzerinden aşk, ihanet ve özgürlük gibi temaları ele alıyor. Koreograf Ricardo Amarante, eserin bu evrensel temalarının bugünün dünyasında hâlâ geçerliliğini koruduğunu vurguluyor; “Aşk, ihanet, özgürlük ve dönüşüm hâlâ çok önemli. Bugün bunları, özgünlük ve değişim arayışımızın yansımaları olarak görüyorum” diyor.

Sahne dilinde modern anlatımı önceleyen Amarante, klasik yapıya sadık kalarak daha doğrudan bir ifade biçimi benimsediğini söylüyor. “Stilimi, klasik özü koruyarak ama daha doğrudan ve çağdaş hâle getirerek, net bir hikâye anlatımı ve dramatik niyetle entegre ettim” diye konuşuyor.

Ricardo Amarante

Müzikal yapı açısından bakıldığında ise Çaykovski’nin müziği koreografi sürecinin temel yol göstericisi olmuş. Amarante, duygusal yoğunluğu yüksek bu müzikle birebir diyalog kurduğunu belirtiyor: “Çaykovski’nin müziği tüm sürece rehberlik etti. Duygularını takip ettim: lirik kısımlardaki incelik, dramatik kısımlardaki yoğunluk.”

İstanbul’daki dansçıların yüksek enerjisi ve sanatsal yaklaşımlarının yaratıcı süreci olumlu yönde etkilediğini belirten Amarante, bu prodüksiyonu “bir aradalığın ruhunu taşıyan” bir çalışma olarak tanımlıyor. Yerel bir sahnede evrensel bir eseri yorumlarken kurduğu dengeye de dikkat çeken Amarante, “Kuğu Gölü evrenseldir, ancak her prodüksiyon kendi topluluğunu yansıtır” derken İstanbul’da sahneye koyduğu bu versiyonda hem klasik özü canlı tutmaya hem de yerel yorumlara alan açmaya özen gösterdiğini dile getiriyor.

Eser, 30 Ekim ile 1, 12 ve 13 Kasım tarihlerinde, Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

***

DÖNÜŞTÜRME GÜCÜNE SAHİP

İDOB Bale Başkoreografı Ayşem Sunal Savaştürk de “Amarante’nin yorumu, yenilikçi bir yaklaşımın temsili olarak öne çıkıyor. Klasik temellerin üzerine kurulu, modern anlatı teknikleriyle şekillenmiş bu eser, hem seyirciyi hem de sanatçıları dönüştürme gücüne sahip. Geçmişin zarafetini bugünün enerjisiyle birleştirmeyi hedefledik" dedi.