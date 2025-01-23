KuirFest’in sözlü tarih belgeseli yasaklandı!
KuirFest’in sözlü tarih çalışması 'Bellekvari' gösterimi Ankara Valiliği tarafından yasaklandı.
2011’den bu yana Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye’deki ilk ve tek LGBTİ+ filmleri festivali KuirFest’in öyküsünü anlatan belgesel film 'Bellekvari' gösterimi, Ankara Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yasaklandı.
Mülkiyeliler Birliği’ne tebliğ edilen karar Ankara Valiliği’nin resmi internet sitesi veya sosyal medya hesaplarında yayınlanmadı.
Tebliğ edilen belgedeki yasak kararında, Pembe Hayat Kuirfest etkinliklerinin “toplumsal duyarlılık ve hassasiyetlere karşı bir takım tutum ve davranışlar sergileyerek genel ahlâka aykırı olduğu” öne sürüldü.
KUİRFEST'TEN TEPKİ
Yasağa tepki gösteren KuirFest'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada festivalin online olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.
YASAKLANDIK lubunyalar, lubunya seviciler ve onların komşuları. Bekliyorduk zaten aşkım. Bu akşam Mülkiyeliler'de gerçekleşecek etkinlik iptal oldu. Şimdi hep beraber #KüründenOnline yaşatıyoruz. 💅🏽 Detaylar için basını takip edebilirsiniz.#KuirFest2025 #KuirFest13 #AslınaRücu pic.twitter.com/gyFikJhfVE— Pembe Hayat KuirFest (@kuirfest) January 23, 2025