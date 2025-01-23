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KuirFest’in sözlü tarih belgeseli yasaklandı!

KuirFest’in sözlü tarih çalışması 'Bellekvari' gösterimi Ankara Valiliği tarafından yasaklandı.

Kültür Sanat
  • 23.01.2025 15:29
  • Giriş: 23.01.2025 15:29
  • Güncelleme: 23.01.2025 15:39
Kaynak: Haber Merkezi
KuirFest’in sözlü tarih belgeseli yasaklandı!

2011’den bu yana Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye’deki ilk ve tek LGBTİ+ filmleri festivali KuirFest’in öyküsünü anlatan belgesel film 'Bellekvari' gösterimi, Ankara Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yasaklandı.

Mülkiyeliler Birliği’ne tebliğ edilen karar Ankara Valiliği’nin resmi internet sitesi veya sosyal medya hesaplarında yayınlanmadı.

Tebliğ edilen belgedeki yasak kararında, Pembe Hayat Kuirfest etkinliklerinin “toplumsal duyarlılık ve hassasiyetlere karşı bir takım tutum ve davranışlar sergileyerek genel ahlâka aykırı olduğu” öne sürüldü.

KUİRFEST'TEN TEPKİ

Yasağa tepki gösteren KuirFest'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada festivalin online olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.

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