‘Kukla sadece çocuklar için değildir’

Haluk SAĞKAL

10. Uluslararası Ankara Kukla Festivali, Kukla Karagöz Gösteri ve Sahne Sanatları Derneği ve Tiyatro Tempo tarafından 13-20 Ekim arasında düzenleniyor. Festival, 14 Ekim’de Batıkent Cumhuriyet Akademisi Nejat Uygur Salonu’nda sahnelenecek Güney Kore’nin ‘Sarıl Bana Kumiho’ oyunuyla başlayacak.

‘3 yaşından büyüklere ulaşılması’ amaçlanan festivalde, Kazakistan’dan gelen Almaty Devlet Kukla Tiyatrosu ‘Rüzgârın Fısıltısı’, Tiyatro Tempo ‘Köpek Olmak İstemiyorum’, ‘Karagöz Aranıyor Baba’ ve ‘Karagöz Şişe Avcısı’ oyunlarını sergileyecek.