Kuklalar barış için yandı

İspanya’nın doğusundaki Valensiya kentinde geçmişi 18. yüzyıla kadar dayanan ünlü ‘Las Fallas’ Festivali kapsamında kentin farklı noktalarında geçit törenleri ve kutlamalar gerçekleştirildi.

Festivalin kapanış gününde, usta marangozlar ve sanatçılar tarafından bir yıl boyunca titizlikle hazırlanan yüzlerce dev figür, festivalin finali olan ‘La Crema’ (Yakma) töreninde ateşe verilerek sergilendi.

Festivalinin bu yılki ana figürü Charles Chaplin’in askeri üniformalı devasa tahta kuklsı oldu.

"Umut" adı verilen tahta Şarlo, barışa dikkat çekilmesi amacıyla ateşe verildi.