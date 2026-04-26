Kuklalar canlanıyor

Eskişehir Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen 17. Uluslararası Eskişehir Çocuk, Gençlik ve Kukla Tiyatroları Festivali, 16-20 Mayıs günleri arasında gerçekleştirilecek.

Uluslararası Eskişehir Çocuk, Gençlik ve Kukla Tiyatroları Festivali, bu yıl 16-20 Mayıs günleri arasında, Şehir Tiyatroları sahneleri ile açıkhava alanlarında gerçekleştirilecek.

Yerli tiyatro topluluklarının yanı sıra İtalya, Slovenya, Bulgaristan, Hollanda, Romanya, Fransa ve İsveç’ten katılan toplulukların oyunları da minik izleyicilerle buluşacak.

Festival boyunca, Eskişehir’de farklı yaş grupları için çocuk oyunları, kukla oyunları ve gençlik oyunları dışında atölye ve sergiler gerçekleşecek. Ayrıca 32 farklı etkinlik yapılacak. Eskişehir Şehir Tiyatroları, festivalin 17 yıldır aralıksız sürdürüldüğünü ve uluslararası tiyatro topluluklarını Eskişehirli izleyicilerle buluşturmaya devam ettiğini bildirdi.