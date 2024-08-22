Kül olan alanlar imara açılmayacak

Halil ERTUNÇ

Ülkeyi teslim altına alan orman yangınlarının ardından bilanço ortaya çıkıyor. Dört gün boyunca süren yangında İzmir’de 4 bin 300, Aydın’da ise 2 bin hektar alan kül oldu. İzmir’de geçen yıl çıkan 163 yangında 2227,35 hektar, Aydın’da ise çıkan 65 yangında 35,7 hektar ormanlık alan kül olmuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, en çok İzmir’i etkileyen birçok bölgeyi teslim alan yangınların ardından yaptığı açıklamada, yangının nedenleri, müdahale süreci ve gelecekte alınacak önlemler hakkında kamuoyuna bilgi verdi. Tugay, “Dört gün boyunca süren yangında 4 bin 300 hektar alan yok oldu. Yangının çıkış sebebi henüz netleşmedi; ancak insan kaynaklı faktörlerin, özellikle elektrik hatlarının bu konuda değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

ELEKTRİK HATLARI

Yangınların çıkış sebeplerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tugay, elektrik hatlarının bu süreçte kritik bir rol oynayabileceğini belirterek şunları dile getirdi: “Menderes’teki yangının bir elektrik telinin kopmasıyla başladığı açıklanmıştı. Bu durum, elektrik hatlarının yangın riskini artırabileceğini gösteriyor. Bu konuda daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.”

Cemil Tugay

‘KARŞISINDA DURACAĞIM’

Tugay, yanan alanların kesinlikle imara açılmayacağını vurgulayarak, “Yanan bölgelerde halkımızın endişelerini paylaşıyoruz. Bu alanları imara açmak gibi bir niyetimiz yok. Aksine, bu bölgelerde yoğun bir ağaçlandırma çalışması yapacağız. Eğer imara açma girişiminde bulunan olursa, karşısında duracağım” diye konuştu.

Tugay, yangından etkilenen yurttaşların mağduriyetini gidermek için yürütülen çalışmalarla ilgili şunları dile getirdi: “Evsiz kalan ailelere geçici konaklama sağladık, prefabrik ev kurma çalışmaları başlattık. Ayrıca, hayvanları ve zeytin ağaçları zarar gören üreticilere destek olacağız. Ancak bu konuda devletin daha fazla sorumluluk alması gerektiğine inanıyorum. Bayraklı ve Karşıyaka bölgesinde 20 ev, 45 işyerinin yangından etkilendiğini saptadık. Yangında ağır hasar, orta hasar gören ve evini kullanamayacak duruma gelen vatandaşlarımız için her bir haneye 50 bin TL nakit yardımı yapma kararı aldık.”

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YANGINLAR SÜRÜYOR

Haftalardır ülke gündeminden düşmeyen orman yangınları dün de devam etti.

Ankara: Kızılcahamam ilçesinin kırsal Şahinler Mahallesi’nde görülen orman yangını çıktı. Bolu bölgesindeki yangına Ankara, Bolu ve çevre ilçelerden orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye 2 de ateşleme helikopteri yönlendirildi.

Yangının Gerede’ye sıçraması üzerine Bolu Valiliği’nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28 sıralarında başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler köyü mevkisine sirayet eden orman yangınına Valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup söndürme çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İzmir: Menderes’in kırsal Deliömerler Mahallesi’ndeki ormanda dün saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına 3 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal, 5dozer ve 5 yer ekibi ile alevlere müdahale edildi.

Afyon: Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesi Hasan Beli Yaylası mevkiinde saat 11.30 civarında orman yangını başladı. Yangının 3 hektardan fazla alanda etkili olduğu belirtildi. Ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor.