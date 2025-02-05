Kula Belediye Başkanı Dönmez hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, hakkındaki tedbir kararı Manisa İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

Manisa İdare Mahkemesi kararına ilişkin yazılı açıklamada bulunan CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Dönmez'in yeniden görevine başlayacağını belirterek “Manisa İdare Mahkemesi tarafından yapılan değerlendirmede Kula Belediye Başkanımız Hikmet Dönmez hakkındaki soruşturma ve davanın geldiği safahat göz önüne alındığında delilleri karartma durumunun ortadan kalkması sebebiyle tedbir durduruldu. Başkanımız, görevine iade edildiği gibi görevine başlayacak. Hukuk mücadelemizi kazandık. Kula halkının iradesiyle seçilen başkanımız yeniden görevine başlayacak” dedi.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN GÖREVİME İADE EDİLMEYİ BEKLİYORUM"

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ise yaptığı açıklamada “Belediyemizin hakkını, malını ve parasını korurken makamımda saldırıya uğradım. Bu yetmezmiş gibi suçlandım, hakkımızda işlem yapıldı. Ben ve iki çalışma arkadaşım tutuklandı. Ama ilk günden beri söylediğim gibi; gerçekler ortaya çıkacak ve adalet yerini bulacak. Kula halkının yüzünü yere eğdirecek bir davranışımın olmadığı ortaya çıkacak. Tutuklanmamdan sonra, gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Önce Kula’daki mahkeme, benim ve çalışma arkadaşlarımın tahliyesine karar verdi. Salihli’deki mahkeme ilk duruşmayı yaptı ve tüm deliller orada da ortaya konuldu. Tutuklanmamdan sonra İçişleri Bakanlığı beni Belediye Başkanlığı görevinden geçici olarak açığa aldı. Sonra da bu açığa alma kararını uzattı. Avukatlarım bu karara itiraz etti, idare mahkemesine dava açtı. Davaya bakan Manisa İdare Mahkemesi bugün kararını verdi ve açığa alınma kararını iptal ederek göreve iade edilmeme karar verdi. Şimdi İçişleri Bakanlığı’nın mahkeme kararını yerine getirerek Kula halkının oyları ile seçildiğim belediye başkanlığı görevime iade etmesini bekliyorum. Mahkemelere, devletin kurumlarına inancım tamdır. Çünkü suçlu değilim ve bu durum er ya da geç ortaya çıkacak. Kula halkına hizmetlerimi kaldığım yerden, daha büyük bir enerji ile yerine getirmenin sabırsızlığı içinde göreve iade işlemimin yapılmasını bekleyeceğim. Benim, belediye çalışanlarımızın ve Kula halkının seçimde ortaya koyduğu iradenin yanında olan herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.