Kula'daki yangında 5 dönüm maki ve tarım arazisi zarar gördü

Manisa'da makilikte çıkan yangın, tarım arazisine sıçradı. Alevler ormana ve yerleşim yerine ulaşmadan itfaiye ve orman ekipleri tarafından 2 saatte kontrol altına alındı. Toplam 5 dönüm maki ve tarım arazisi zarar gördü.

Ajans Haberleri 22.06.2024 16:41 Giriş: 22.06.2024 16:41

Güncelleme: 22.06.2024 16:41 Kaynak: DHA

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