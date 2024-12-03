Kulaçlar ve goller engellere karşı atıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli bireylerle engelli olmayanları aynı sahada buluşturdu. İBB Fatih Spor Kompleksi’nde yapılan etkinlikte yüzme, golbol ve parkur alanlarında yarışmalar düzenlendi.

Programa İBB Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı Sportif Değerlendirme Müdürü İlker Öztürk, İBB Spor Tesisleri Şube Müdürü Mustafa Baştimur, İBB Engelliler Şube Müdürü Suna Hayıroğlu ve Spor İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Yıldız katıldı.

Çok sayıda engelli ailesinin de tribünlerden izlediği etkinlikte 4 yaş ve üzeri engelli ve engelli olmayan sporcular yüzme yarışları ve golbol maçlarının yanı sıra eğlenceli parkur oyunları oynadı. Bir golbol maçında engelli olmayan Spor İstanbul çalışanları da empati kurmak ve farkındalık yaratmak adına, gözlerini kapatarak maç yaptı. Günün sonunda tüm engelli bireylere madalya takdim edilirken, toplu hatıra fotoğrafları da çekildi.

5 BİNDEN FAZLA ENGELLİ BİREY SPORLA BULUŞTU

Engelli bireyleri fiziksel aktiviteye teşvik etmek ve sporu erişilebilir kılmak için 35 tesiste hizmet sunan İBB Spor İstanbul, bu yıl 11 farklı branşta 5 bin 476 engelli bireyi sporla buluşturdu.