Kula’da 2 saatte 3 farklı bölgede yangın

Manisa’nın Kula ilçesinde 2 saat içerisinde 3 farklı bölgede biçilmemiş alanda yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekiplerinin olaylara hızlı müdahalesi ile yangınlar büyümeden kontrol altına alındı.

Yangınlar saat, 13.00 civarlarında Kula ilçesine bağlı Şeritli, Başıbüyük ve Dereköy mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yangınların neden çıktığı henüz tam olarak bilinmezken itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahaleleri sonucu çok büyümeden kontrol altına alındı. Alevlerden yükselen dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve çok sayıda personel sevk edildi. Yangınlara kısa sürede müdahale eden ekipler, bölgedeki vatandaşların da traktörleriyle verdiği destek sayesinde alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ekili arazilerde maddi zarar meydana geldi.