Kulağına Kar Suyu Kaçmak Ne Demek? Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Günlük konuşmalarda sıkça duyulan fakat çoğu kişinin tam anlamını bilmediği deyimlerden biri de “kulağına kar suyu kaçmak” ifadesidir. Hem mecaz yönü güçlü hem de duygu aktarımı belirgin olan bu deyim, son yıllarda özellikle sosyal medya ve haber metinlerinde de sıkça aranan ve kullanılan kalıplardan biri hâline geldi. Peki “kulağına kar suyu kaçmak ne demek, hangi durumlar için kullanılır ve bu deyim nereden gelir?”

“KULAĞINA KAR SUYU KAÇMAK” NE DEMEK?

“Kulağına kar suyu kaçmak” deyimi, bir kişinin bir durumdan şüphelenmesi, kuşku duymaya başlaması, içine kurt düşmesi ve huzursuz hissetmesi anlamına gelir. Bir başka ifadeyle kişi, bir olayın gidişatından rahatsız olur, aklına kötü bir ihtimal düşer ve bu ihtimal onu tedirgin eder.

Deyimin Kısa Tanımı

Temel anlam: Şüphelenmek, tedirgin olmak, bir durumun yanlış gittiğini hissetmek.

Şüphelenmek, tedirgin olmak, bir durumun yanlış gittiğini hissetmek. Mecaz yönü: Bir olayın “içine sinmemesi” veya rahatsız eden bir detay fark edilmesi.

Bir olayın “içine sinmemesi” veya rahatsız eden bir detay fark edilmesi. Duygusal tonu: Kaygı, huzursuzluk, endişe.

DEYİMİN KÖKENİ: KAR SUYU NEDEN “ŞÜPHE”Yİ ANLATIYOR?

Deyimin kökeni, soğuk suyun kulağa kaçmasıyla oluşan rahatsızlığa benzetilir. Kar suyu kulağa kaçtığında kişi anlık bir ürperti ve rahatsızlık hisseder. Bu fiziksel duygu, mecazi anlamda “içine huzursuzluk çökmek” durumunu anlatmak için kullanılmaya başlanmıştır.

Bu nedenle “kulağına kar suyu kaçmak”, bir olayın gidişatı karşısında içini kemiren bir şüphenin doğması anlamında kullanılır.

“KULAĞINA KAR SUYU KAÇMAK” CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

Örnek Cümle Açıklama “Toplantıda kimsenin konuşmaması, onun kulağına kar suyu kaçırdı.” Şüphelenecek bir durum oluştu. “Telefonu defalarca arayıp ulaşamayınca kulağıma kar suyu kaçtı.” Kötü bir ihtimalden endişe duyma. “Takımdaki sessiz ortam hocanın kulağına kar suyu kaçırdı.” Bir durumdan kuşku duyuluyor. “Onun yüzündeki gerginlik, hepimizin kulağına kar suyu kaçırdı.” Herkes tedirgin oldu.

BU DEYİM EN ÇOK HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR?

1. Beklenmeyen Sessizlik ve Hareketlilik

Bir ortamda olağan dışı bir sessizlik veya söz birliği varsa, bu durum kişide şüphe yaratabilir.

2. Bir Olayın Sonucunun Belirsizleşmesi

Sonuçlanması beklenen bir mesele uzayınca, kişiler “acaba bir sorun mu var?” diye düşünmeye başlayabilir.

3. Tehlike veya Risk Sezildiğinde

Kötü bir ihtimal hissedildiğinde, içsel bir huzursuzluk belirmeye başlar. Bu tam olarak “kar suyu kaçmak” hâlidir.

BENZER ANLAMA GELEN DEYİMLER

İçine kurt düşmek

Şüphelenmek

Bir işin kokusunu almak

İçine sinmemek

“Kulağına kar suyu kaçmak” ne demek?

Birinden, bir durumdan veya olaydan şüphelenmek ve huzursuz edici bir ihtimalden endişe duymak anlamına gelir.

Bu deyim olumlu mu, olumsuz mu?

Genellikle olumsuz duygu ifade eder. Tedirginlik ve kuşku içerir.

Resmî yazılarda kullanılabilir mi?

Deyim mecazi olduğu için resmî yazılarda pek tercih edilmez; daha çok günlük konuşma ve edebî dilde kullanılır.

Deyimin kaynağı nedir?

Soğuk suyun kulağa kaçtığında oluşturduğu rahatsızlıktan yola çıkılarak mecazlaşmıştır.

“Kulağına kar suyu kaçmak” deyimi, Türkçenin duyguları güçlü ve etkileyici bir biçimde aktaran renkli ifadelerinden biridir. Bir kişinin bir olaydan şüphelendiğini, huzursuz olduğunu ve bir şeylerin yolunda gitmediğini hissettiğini anlatmak için kullanılan bu deyim, hem günlük dilde hem de yazılı anlatımda sıkça karşımıza çıkar. Kısacası, kişinin içine doğan tedirginliği tek bir kalıpla net bir şekilde ifade eden güçlü bir mecazi ifadedir.