Kulalılardan jeotermal enerji projesine tepki

Manisa Kula’daki Peri Bacalarının olduğu bölgede açılmak jeotermal enerji projesine yurttaşlar tepki gösterdi. Açıklamada, "Kula'yı bırakmıyoruz" denildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde Peri Bacalarının olduğu bölgede jeotermal kaynak arama için 7 adet sondaj kuyusu açılmak isteniyor. Bölge halkı projeye tepki gösterdi.

Kula Çevre Gönüllüleri Platformu tarafından projenin yapılmak istendiği alanda gerçekleştirilen basın açıklamasında, "Kapitalist düzen, Türkiye’nin ilk ve tek Jeoparkı seçilen Kula’yı bir çöp alanına ve vahşi enerji jeotermal enerjinin etkilerini düşünmeden para hırsı ile tüm halkımızı rahatsız edecek hastalıklara yol açacak, tarımı bitirecek gelecekteki nesillere kötü bir miras bırakacak düzen kurmaya çalışmakta" denildi.

Öte yandan Aydın ve Alaşehir’de kurulan tesisler örnek gösterilerek, "Yerin 2 bin metre altından çıkan buharla enerji üretmek için geri dönüşüm sağlanılmadığından tarım bitmiş, Aydın’da kanser ölüm oranı yüzde 41 olmuştur. Kula bu tesislere izin vermeyecek, Kula mirasçılarına temiz bir yaşam alanı bırakacak. Kula’yı bırakmıyoruz, siz de bizimle mücadele etmeye var mısınız" ifadeleri kullanıldı.

"ENERJİ ANLAŞMALARI FESHEDİLMELİDİR"

Açıklamanın ardından konuşan SOL Parti Tarım Çalışma Grubu Üyesi Mahmut Uludağ ise, bugüne kadar verilen ruhsatların iptal edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Dışa bağımlı enerji politikasından vazgeçilmelidir. Emperyalistlerle yapılan enerji anlaşmaları tek taraflı olarak feshedilmelidir. Ülke içinde enerji, kamusal hizmet olarak verilmeli ve tüm enerji özelleştirmelerinden vazgeçilmelidir. Eğer kamu hizmeti olarak verilirse İzmir'deki yağmurda elektrik akımına kapılarak ölen insanlar bir daha ölmeyecektir. Çünkü kapitalistlerin tek isteği kâr etmektir. Kâr için bakım ve onarım işlerine bakmamakta, enerjiyi hor kullanmaktadırlar. Onlar için sadece yeşil dolarlar önemlidir. Önümüzdeki süreçte bunlara karşı birleşik, devrimci bir mücadele ancak hayatın her alanında örgütleyebilirsek mümkün. Başka türlü de bir yol yok, bir seçenek yok. Bu liberal politikalardan kurtulmanın yolu devrimci ve demokratik bir cumhuriyeti inşa etmekten geçecektir" dedi.

Manisa'nın Kula ilçesinde bulunan Sarnıçköy, Şehitlioğlu, Kalınharman, Dereköy mahalleri sınırları içerisinde Türkiye’nin ilk ve tek UNESCO Jeoparkı olan Kula-Salihli Jeoparkı’na Ahmet Bozkurt adlı kişi tarafından 7 adet jeotermal kaynak arama sondajı açılmak isteniyor. Aynı zamanda Peri Bacaları’na 740 metre uzaklıkta olan ve Gediz Nehri ile de kesişen ruhsat alanı için ÇED (çevresel etki değerlendirmesi) süreci devam ediyor.

Ahmet Bozkurt adlı kişinin 2020 yılında da aynı bölgede 3 bin 538,48 hektarlık ruhsat alanında açmak istediği 7 adet sondaj ile jeotermal kaynak arama faaliyeti için Manisa Valiliği’nce ÇED gerekli değildir kararı verildi. Ardından Sarnıç Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Kula Ziraat Odası ve 8 yurttaş tarafından projenin tarım alanlarına ve sulara zarar vereceği iddiası ile dava açılarak projenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi ve davaya bakan Manisa 2’inci İdare Mahkemesi önce yürütmeyi durdurmuş ardından da ÇED gerekli değildir kararını iptal etti.

REVİZENİN ARDINDAN BİR BAŞVURU DAHA

Bu kararın ardından proje revize edilerek yeniden ÇED raporu başvurusu yapıldı. Bu kez ÇED başvuru dosyasında sondajların eş zamanlı olarak açılmayacağı, arama faaliyeti sondaj süresi 28 ay olacağı, sondaj işlemi tamamlanan kuyulardan gelecek verilerin diğer kuyuların açılıp açılmaması gerekliliğini de belirleyeceği ileri sürülerek, izni istenen tüm kuyuların açılacağına yönelik bir kesinlik olmadığı ifade edildi.

ÇED dosyasında proje kapsamında herhangi bir jeotermal enerji üretim faaliyeti olmayacağı ve açılması planlanan kuyuların verimliliği belirlendikten sonra kaynağın sera amaçlı işletilmesinin amaçlandığı öne sürülüyor. Kuyu açılmak istenen bölge çevre düzeni planında "tarım arazisi" ve "orman alanı" olarak tanımlanan bölge içerisine yer almakta. Ayrıca ÇED dosyasında bölgede endemik flora ve fauna türlerinin de bulunduğu belirtiliyor.