Külçe altın yatırımcısına 2 yıldır kazandırıyor

Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yıllık bazda art arda son 24 ayda yatırımcısına reel getiri sağlayan tek yatırım aracı oldu.

Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler, yatırımcıların altına olan ilgisini artırdı. Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, İsrail-İran gerilimi gibi gelişmeler, altının güvenli liman olarak öne çıkmasında etkili oldu.

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI VE TRUMP’IN TARİFELERİ FİYATLARI YÜKSELTTİ

Bireysel yatırımcıların ilgisinin yanı sıra merkez bankalarının altın alımları da artış gösterdi. Bu gelişmeler, dolar bazında ons altın fiyatını yükselişe geçirdi. Son olarak ABD'de Donald Trump’ın açıkladığı yeni tarifeler ve Çin-ABD ticari gerilimi de altına olan talebi artırdı. Ons altın, yakın zamanda 3 bin 500 dolar seviyesinin üzerine çıkarak rekor kırdı.

TÜİK VERİLERİNE GÖRE KÜLÇE ALTIN NİSAN AYINDA DA KAZANDIRDI

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Nisan ayında Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 31,17 oranında reel getiri sağladı. Aynı dönemde mevduat faizi yüzde 16,26 ve avro yüzde 0,90 oranında kazandırdı. Devlet iç borçlanma senetleri yüzde 0,91, dolar yüzde 3,80 ve BIST 100 endeksi yüzde 20,29 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

SON 2 YILDA DİĞER YATIRIM ARAÇLARININ PERFORMANSI GERİDE KALDI

Son iki yılın verilerine göre, külçe altın tüm aylarda reel getiri sağlayan tek yatırım aracı olarak öne çıktı. BIST 100 endeksi 24 ayın 16’sında, avro 12’sinde ve dolar 10’unda reel getiri sağladı. Mevduat faizi yalnızca 6, DİBS ise sadece 3 ayda yatırımcısına Yİ-ÜFE'nin üzerinde getiri sundu.