Külçe, gremse ve has altında son durum: 1 Haziran 2026 altın fiyatları
Külçe altın, gremse altın ve has altın 1 Haziran 2026 Pazartesi günü kaç TL’den işlem görüyor? Beşli altın, Kapalıçarşı Ziynet 2.5 ve Hamit altında güncel alış-satış fiyatları ne kadar? Külçe, gremse, has, beşli ve Hamit altında son tablo altın fiyatları haberimizde.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatlarında haftanın ilk gününde karışık seyir öne çıktı. Külçe altın, kapalıçarşı ziynet, beşli altın, gremse altın ve has altında düşüş görülürken; Hamit altın yükselişiyle dikkat çekti.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
|Altın türü
|Fiyat
|Değişim
|Alış
|Satış
|Külçe altın
|145.800,00 dolar
|%-0,72
|145.700,00
|145.800,00
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|108.989,82 TL
|%-0,65
|107.258,62 TL
|108.989,82 TL
|Beşli altın
|221.469,47 TL
|%-0,65
|217.198,71 TL
|221.469,47 TL
|Gremse altın
|109.728,05 TL
|%-0,65
|107.258,62 TL
|109.728,05 TL
|Has altın
|6.645,239 TL
|%-0,14
|6.638,31 TL
|6.639,02 TL
|Hamit altın
|43.985,95 TL
|%0,93
|43.419,47 TL
|44.000,95 TL
HAMİT ALTIN YÜKSELDİ
Güncel tabloda en dikkat çeken hareket Hamit altında yaşandı. Hamit altın yüzde 0,93 artışla 43.985,95 TL seviyesine çıktı.
BEŞLİ VE GREMSE ALTINDA DÜŞÜŞ
Beşli altın 221.469,47 TL, gremse altın ise 109.728,05 TL seviyesinde işlem gördü. Her iki üründe de yüzde 0,65 düşüş kaydedildi.
