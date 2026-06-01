Külçe, gremse ve has altında son durum: 1 Haziran 2026 altın fiyatları

Altın fiyatlarında haftanın ilk gününde karışık seyir öne çıktı. Külçe altın, kapalıçarşı ziynet, beşli altın, gremse altın ve has altında düşüş görülürken; Hamit altın yükselişiyle dikkat çekti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Fiyat Değişim Alış Satış Külçe altın 145.800,00 dolar %-0,72 145.700,00 145.800,00 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 108.989,82 TL %-0,65 107.258,62 TL 108.989,82 TL Beşli altın 221.469,47 TL %-0,65 217.198,71 TL 221.469,47 TL Gremse altın 109.728,05 TL %-0,65 107.258,62 TL 109.728,05 TL Has altın 6.645,239 TL %-0,14 6.638,31 TL 6.639,02 TL Hamit altın 43.985,95 TL %0,93 43.419,47 TL 44.000,95 TL

HAMİT ALTIN YÜKSELDİ

Güncel tabloda en dikkat çeken hareket Hamit altında yaşandı. Hamit altın yüzde 0,93 artışla 43.985,95 TL seviyesine çıktı.

BEŞLİ VE GREMSE ALTINDA DÜŞÜŞ

Beşli altın 221.469,47 TL, gremse altın ise 109.728,05 TL seviyesinde işlem gördü. Her iki üründe de yüzde 0,65 düşüş kaydedildi.

