Küle dönen evde tek yanmayan o oldu

Bursa’nın Gürsu ilçesinde, alevlerin küle çevirdiği evde babaanne ve torunu atlayarak hayatta kalırken, geriye yanmayan tek Kur’an-ı Kerim kaldı.

Yangın, geçtiğimiz gün Bursa’nın Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi Özgül Sokak’ta akşam saatlerinde 3 katlı bir binanın çatı katında meydan geldi. Kısa sürede büyüyen alevler sebebiyle dairede mahsur kalan 65 yaşındaki babaanne Neriman G. ve 7 yaşındaki torunu Sümeyye G., atlayarak hayatta kalmıştı.

Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, temizlik çalışmalarında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Küle dönen çatı katında yanmayan tek Kur’an-ı Kerim oldu. Kabı alevlerden etkilenirken, sayfaları ilk günkü gibi olduğu cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.