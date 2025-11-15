Kule vinç eylemi kazanımla bitti

Hatay’ın Defne ilçesi Çekmece mahallesinde bir şantiyede Azerbaycanlı kule vinç operatörü Zaur Aslanov ve Akın Talaz adlı işçiler önceki gün sabah saatlerinde kule vince çıkarak eylem yaptı. İşçiler dün eylemlerinin 2’nci gününde kazanım elde ederek vinçten indi. Buna rağmen işçiler ifade vermek üzere karakola götürüldü.

Hatay’da deprem sonrasında binlerce yeni bina yapılırken ülkenin dört yanından ve Azerbaycan, Suriye, İran’dan gelen binlerce işçi bu şantiyelerde çalışıyor. Ana firma bazen de taşeron firmadan ücretlerini alamayan işçiler sık sık eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor.

Defne ilçesi Çekmece mahallesinde bir şantiyede ana firma En-Sa taşeron firma Akyol’a bağlı Azerbaycanlı kule vinç operatörü Zaur Aslanov ve Akın Talaz adlı işçiler önceki gün sabah saatlerinde kule vince çıkacak eylem yaptı. Aylardır ücretlerinin yatırılmadığını söyleyen işçiler, tüm geceyi de vinç üzerinde geçirdiler. Dün sabah saatlerinden itibaren sendika yetkilileri ve işveren firma tarafından görüşmelerin sürdüğü ve öğlene doğru anlaşmaya varılarak iki işçinin de kule vinçten indirildiği öğrenildi. İşçiler, konuyla ilgili ifade vermek üzere karakola götürüldü.

DİSK, Eğitim Sen, Dev Yapı İş Sendikası, İş Makinesi Operatörleri Sendikası ve DEM Parti heyetleri işçilerle dayanışma için şantiyeye geldi. İş Makinesi Operatörleri Sendika Başkanı Ahmet Sert, deprem bölgesinde özellikle bugüne kadar 50’nin üzerine arkadaşının, üyesinin, meslektaşının vefat ettiğine dikkat çekerek, "Ölümüne hizmet veriyoruz. Ancak çalışırken bir şey yok, çalışıyoruz. Alacağımızı alırken de ölmeye başladık artık. Ve bu vinçlere çıkarak sağda solda eylemler yaparak alacaklarımızı almanın yollarını seçiyoruz. Sahipsiziz şu anda" ifadelerini kullandı.

Eylem yapan Zaur Aslanov’un iş arkadaşı, arkadaşının Tetiş firmasında çalıştığını, işverenin onu buraya getirdiğini, ana firmanın ise Ensa olduğunu belirterek, "Paramızı 5 aydır bugün veriyoruz, yarın veriyoruz diye alamadık. Benim arkadaşım 24 saattir orada mücadele veriyor. Yağmur, soğuk, kalmış orada. Bakan yok. Paramızı alamıyoruz" diye konuştu.