Kule vinçten düşen inşaat malzemelerinin altında kalan 2 işçi öldü
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, bir site inşaatında devam eden çalışmalar sırasında kule vinçten düşen malzemelerin altında kalan Tahir Çeri ve Erdal Sağır isimli işçiler hayatını kaybetti.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kule vinçten düşen inşaat malzemelerinin altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi.
Atakent Mahallesi'nde bir site inşaatında, kule vinçle taşınan inşaat malzemelerinin yüklü olduğu demir sepet, halatın kopması sonucu zemine düştü.
Bu sırada işçilerden Tahir Çeri (41) ve Erdal Sağır (51) düşen inşaat malzemelerinin altında kaldı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi.
AİLELER VE GÖREVLİLER ARASINDA ARBEDE
Yaşamını yitiren işçilerin bazı yakınları, inşaattaki görevlilerle tartıştı. Tartışmanın ardından yaşanan arbedeye polis ekipleri müdahale ederek tarafları bölgeden uzaklaştırdı.
Daha sonra cenazeler Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.