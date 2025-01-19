Kulis: 3 farklı partiden AKP’ye 4 milletvekili, 20 belediye başkanı geçecek

Kongre sürecinde sona gelen AKP’ye Gelecek, DEVA ve İYİ Parti’den 4 milletvekili ile 20 belediye başkanının geçeceği iddia edildi.

İktidara yakın Türkiye gazetesinde yer alan habere göre AKP’ye diğer partilerden yeni transferler söz konusu.

Bu kapsamda 4 milletvekili ile 20 il/ilçe belediye başkanının AKP’ye katılması gündemde.

AKP’ye transferlerin İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nden olması bekleniyor.

KATILIMLAR AKP KONGRESİNDE OLABİLİR

Katılımların AKP grup toplantılarında ya da 23 Şubat 2025’te yapılacak büyük kongrede toplu bir şekilde olabileceği kaydediliyor.

Haberde ismi verilmeyen AKP kaynaklarının “partiye yönelik yoğun ilgi bulunuyor” açıklamalarına da yer verildi.

İYİ Partili milletvekilleri Dursun Ataş, Seyithan İzsiz, Ersagun Yücel, İdris Nebi Hatipoğlu, Yeniden Refah Partili Suat Pamukçu Gelecej Partisi’nden Nedim Yamalı ile 13 belediye başkanı farklı tarihlerde partilerinden istifa edere AKP’ye geçmişti.