Kulis: 3 milletvekili ve 15 ilçe belediye başkanı AKP'ye katılacak

AKP'nin yarın gerçekleştireceği 23. yıldönümü töreninde 15 ilçe belediye başkanı ile İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden bazı isimlerin transfer olacağı belirtildi.

Gazeteci İsmail Saymaz, bugünkü yazısında AKP kulislerinden edindiği bilgileri aktardı.

Saymaz'ın aktardığına göre, AKP'nin yarın 23. yılına ilişkin düzenleyeceği kutlama töreninde en az 3 milletvekili ve 15 ilçe belediye başkanının katılmasının beklendiğini ifade etti.

AKP'ye katılacağı kesin gözüyle bakılan isimlerin İYİ Parti’den istifa eden İstanbul milletvekilleri Ersagun Yücel ve Seyithan İzsiz olduğu belirtildi.

Saymaz'ın yazısında ilgili kısım şöyle:

"AK Parti, yarın 23. kuruluş yıldönümünü kutlayacak. Törende en az üç milletvekili ve 15 ilçe belediye başkanının AK Parti’ye katılması bekleniyor.

Edindiğim bilgiye göre…İYİ Parti’den istifa eden İstanbul milletvekilleri Ersagun Yücel ve Seyithan İzsiz’in katılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yine İYİ Parti’den ayrılan Adana Milletvekili Bilal Bilici’nin de “yüzde 50 ihtimalle katılacağı” kaydediliyor.

Meral Akşener’e çok yakın bir isim olan Yücel'in AK Parti’ye geçmesi akıllara şu soruyu getirecek: Akşener, bu siyasi transferin neresinde?

Öte yandan…AK Parti, gelecek günlerde Gelecek Partisi milletvekillerinden Selim Temurci, Nedim Yamalı ve İsa Mesih Şahin de AK Parti’ye geçerse hiç şaşırtıcı olmayacak."