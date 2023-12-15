Kulis: AKP adayları 3 kritere ve Erdoğan’ın kara kaplı defterine göre belirlenecek

Erdoğan’ın, göstereceği büyükşehir belediye başkanlığı adaylarını belirlemek için 3 temel kriteri belirlediği öne sürüldü.

31 Mayıs 2024’te yapılacak yerel seçimler için APK aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adayları belirlemek için 3 kriter üzerinde durduğunu yazdı.

Buna göre, Erdoğan başkanlığında oluşturulan üst kurul, üç gündür çalışmalarını sürdürürken; öncelik büyükşehirlere verildi. Alfabetik olarak Adana’dan başlanarak tüm illere ilişkin bugüne kadar yapılan tüm analizler masaya yatırılıyor.

Adayların belirlenmesi için yapılan çalışmalarda şu 3 temel not üzerinde duruluyor:

1- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın özel olarak yaptırdığı anket,

2- Partililerin katılımıyla yapılan örgüt yoklamaları

3- O ilin yönetimi ve milletvekilleriyle yapılan görüşmeler.

ERDOĞAN'IN KARA KAPLI DEFTERİ

Babacan, süren çalışmalarıysa şöyle değerlendirdi: “Bu dar inceleme ekibinde, yerel yönetimler başkanı, seçim işleri başkanı, teşkilat başkanı, genel başkanvekilleri bulunuyor. İhtiyaca göre de il ve ilçe başkanları toplantıya davet ediliyor.

Erdoğan kara kaplı defterine notlar alıyor. Kurmaylarına, ‘Amacımız, tüm illeri AKP hizmetiyle buluşturmak olmalı’ diyerek, motive etmeye çalışıyor, sorular soruyor. Bu çalışmanın en az üç gün daha devam edeceği belirtiliyor.”