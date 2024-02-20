Kulis: AKP'de İstanbul'a ilişkin analizler farklılaştı

Gazeteci Nuray Babacan, AKP kulislerinde İstanbul’a ilişkin analizlerin farklılaştığını ifade ederek, "Tüm partilerin adaylarının belirlenmesinin ardından oluşan hava değişti. Halen seçimin ortada olduğunu söyleyenler çoğunlukta" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde sonucun en fazla merak edildiği büyükşehirlerin başında İstanbul geliyor.

Tüm partilerin adaylarının belirlenmesinin ardından AKP'de oluşan havanın değiştiği belirtildi.

Gazete Pencere'den Nuray Babacan bugünkü yazısında, AKP kulislerinde İstanbul’a ilişkin analizlerin farklılaştığını belirtti.

Nuray Babacan, "Tüm partilerin adaylarının belirlenmesinin ardından oluşan hava değişti. Halen seçimin ortada olduğunu söyleyenler çoğunlukta" bilgisini paylaştı.

Babacan, "Ancak, DEM’in çıkardığı adaylara rağmen Ekrem İmamoğlu ile dolaylı bir uzlaşma olduğunu söyleyenler az değil" dedi.

DEM TABANININ 3'TE 2'Sİ İMAMOĞLU'NDA KALABİLİR

AKP’lilerin, "DEM örgütünün yerel seçimlere asılmayacağını, tabanın üçte ikisinin İmamoğlu’nda kalma olasılığının yüksek olduğu" yorumları yaptığını belirten Babacan, şunları aktardı:

"Onlara göre, İstanbul’da DEM’in adaya çıkarmasının İmamoğlu’na vereceği zarardan daha fazlasını Yeniden Refah Partisi’nin kendilerine vereceğini aktarıyorlar. Ayrıca, ‘teröristlerle iş birliği’ algısı yaratma konusunda düşülen komik durum da herkesin dilinde. Aynı gün içinde, Kürtçe selamlama yapıp ardından bozkurt işareti yapan İstanbul adayları kimsenin dikkatinden kaçmıyor…"