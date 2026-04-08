Kulis: AKP'de seçim için konuşulan tarih

Siyasette seçim gündemine ilişkin tartışmalar devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim talebiyle yaptığı çağrı siyasette yankı buldu.

AKP ve MHP, Özgür Özel'in ara seçim için yaptığı çağrıya olumsuz yanıt verirken, Özel "ara seçim yapılmasının Anayasal bir zorunluluk olduğunu" vurguladı.

Ara seçim tartışmarı devam ederken seçim tarihi ile ilgili dikkati çeken bir kulis bilgisi ortaya atıldı.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın yetkinreport.com'da yazdığı yazıda, "Milletvekili genel seçimi 18 ay sonra" dedi ve ekledi: "Nedeni de AK Parti yöneticilerinin vurguladığı gibi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tekrar aday olabilmesi için Kasım 2027’de seçime gitme arzusu. O tarihe de tam 18 ay var."

"TBMM’de siyasi partilerin önde gelen isimleri ile yaptığım görüşmeler de bunu doğrular nitelikte" diyen Sarıkaya, "Tabii ki ekonominin gidişatına bağlı olarak genel seçimin daha öne, 2027 Haziran civarına çekme olasılığı da bir kenarda duruyor. Nedeni de seçimin yaz başında olmasının, sonbahardan daha çok iktidar lehine sonuç vermesi" ifadelerini kullandı.