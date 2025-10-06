Kulis: AKP'deki analizlere göre CHP'ye yönelik operasyonlar konusunda seçmenin kafası netleşti

Gazeteci Nuray Babacan, CHP'li belediyelere yönelik operasyona ilişkin AKP'de yapılan değerlendirmeleri kaleme aldı.

Babacan'ın Nefes gazetesindeki köşe yazısında, "İktidar partisi içerisinde çözüm sürecinin geleceği, lider aday adaylarının potansiyelleri, ABD gezisindeki kayıp ve kazançlarının yanı sıra son bir yıl içerisinde seçmen tavrındaki değişiklikler ve tabandaki kayıplar da değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

AKP’de yapılan analizleri aktaran Babacan, seçmenin 19 Mart’tan sonra CHP’li belediyeleri yapılan operasyonlar ve iddialar konusunda kafasının netleşmeye başladığını belirtti.

Buna göre, ilk üç ay ‘yolsuzluk iddialarına’ inanan ve şüpheyle izleyen seçmen tabanı artık bunun siyasi bir operasyon olduğuna kanaat getirdi. Bunun sonucu olarak oldukça yüksek görünen kararsızlar artık ‘tercih noktasına’ geliyor.

Partideki bazı isimlerin analizleri şöyle:

>> "CHP’li belediyelere yapılan operasyonlar başlangıçta başka bir his yaratmıştı. Bu operasyonların yolsuzluklarla bağını kurma çabası, ilk başlarda sonuç almıştı.

>> Türkiye’de seçim sonuçlarını belirleyen yüzde 15 kararsız kitle bile ‘yolsuzluklarla mücadele’ hikayesini almak için uzun süre tavır değiştirmedi.

>> Ancak iş öyle bir hal aldı ki; rakip olabilecek herkesi sistemin dışına düşürme çabası olarak algılanabilecek her operasyon, her tutuklama farklı kesimlerde etki yaratmaya başladı.

>> Kitleler bunu anlamakta güçlük çekti. Çünkü bir taraftan yolsuzlukla suçluyorsun, diğer tarafından hakkında yolsuzluk iddiaları olanları partiye transfer ediyorsun. Pazarlık odaları kurup, parayla insan devşiriyorsun.

>> Birkaç ay içerisinde tablo aleyhimize dönmeye başladı. Farklı kesimlerde korku oluştu. Bunun sadece CHP seçmeninin sorunu olmadığı algısı oluşmaya başladı.

>> Örneğin sermaye, zaman zaman yapılan kapalı tehditler ve ardından gelen operasyonlardan sonra ‘acaba sıra bize mi geliyor, bir bahaneyle biz de potaya girer miyiz?’ endişesi yaşamaya başladı. Zira bunu bize iletenler var.

>> Muhalif belediye başkanlarından sonra iş insanları, bürokrasi, sanatçılar, hatta sıradan insanlar arasında bu endişe ve korku yayılmaya başladı.

>> Bütün bunları, ‘Erdoğan korkusu’ olarak yorumlayanlar var.

>> Seçim sonuçlarını belirleyen kararsız kitle artık kararsız değil.

>> Özellikle son aylarda tercih yapmaya başladılar ve tercihi biz değiliz…"